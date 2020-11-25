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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК утвердила смету расходов на кампанию

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила смету расходов на подготовку и организацию досрочных выборов президента, назначенных на 10 января 2021 года.

Согласно законодательству, расходы избирательных комиссий по мероприятиям, связанным с подготовкой и проведением выборов, референдумов, управлением избирательным процессом, производятся за счет республиканского бюджета в пределах утвержденной сметы расходов. В связи с эпидемиологической ситуацией ЦИК сформировала детальную смету расходов с учетом только необходимых для организации процесса мероприятий.

Смета учитывает расходы на организацию работы 2 тысяч 475 участковых избирательных участков, в том числе 45 избирательных участков за рубежом, транспортные расходы по доставке оборудования по биометрической идентификации избирателей, комплектов компьютерной техники, автоматических считывающих урн для приема и обработки бюллетеней, а также для доставки бюллетеней, средств по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.

По данным на 10 ноября, в Кыргызстане зарегистрировано 3 миллиона 544 тысячи 403 избирателя. Это на 518 тысяч 633 избирателя больше, чем было на президентских выборах в 2017 году.

С учетом того, что в одной избирательной комиссии, как правило, работает 10-12 человек, общее количество членов УИК составит 31 тысячу 150 человек, членов территориальных избирательных комиссий — 650. Члены ТИК и УИК получают вознаграждение за период подготовки и проведения выборов, которое составляет 2-3 тысячи сомов в месяц. В смету расходов также включено вознаграждение привлеченным операторам в количестве 1 тысячи 987 человек (их число рассчитывается исходя из количества избирателей) и специалистам групп технической поддержки — 600 человек.

В день голосования и за день до него в связи с круглосуточной работой законом предусмотрены суточные расходы на питание членам ТИК и УИК, привлекаемым операторам идентификации (1 тысяча 846 человек), сотрудникам МВД (4 тысячи 680 человек), отвечающим за обеспечение безопасности и порядка.

Таким образом, расходы составят 137 миллионов 290 тысяч 267 сомов.

Напомним, что до 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174377/
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