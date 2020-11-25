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Власть

В Жогорку Кенеше предлагают сформировать новую коалицию большинства

«Люди уже не понимают, кто в коалиции большинства Жогорку Кенеша, а кто — в оппозиции», — заявил сегодня на заседании парламента депутат Дастан Бекешев.

Он напомнил, что коалиция была сформирована 3 ноября 2016 года. Тогда она поддерживала Алмазбека Атамбаева, его друга сделала премьер-министром. А потом та же коалиция согласилась на снятие с него неприкосновенности и поддержала Сооронбая Жээнбекова.

«После октябрьских событий вообще все смешалось. Кто знает, если завтра скажут травить и Сооронбая Жээнбекова, то и это коалиция сделает. Мы всем готовы служить сейчас, служить черту готовы. Мнения депутатов, которые входят во фракции коалиции большинства, в 90 процентах расходятся. Одни депутаты против новой Конституции, другие — за. То же самое по остальным вопросам. Давайте подумаем, нужна ли нам коалиция большинства? Ни один депутат не может выйти из коалиции. Уважаемые лидеры фракций, члены коалиции большинства, может, нам нужен другой формат?» — выступил Дастан Бекешев.

Он предложил сформировать новую коалицию большинства. Депутат считает, что возглавить ее должна фракция «Республика — Ата Журт». Ведь при формировании нынешней коалиции лидером стала СДПК при поддержке Алмазбека Атамбаева.

Напомним, что на сегодня в коалицию парламентского большинства входят фракции СДПК, «Республика — Ата Журт», «Кыргызстан» и «Бир бол».
Ссылка: https://24.kg/vlast/174374/
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