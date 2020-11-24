Выборы президента. Кандидаты сомневаются в честности предстоящей кампании

Экс-судья Конституционной палаты, кандидат в президенты Клара Сооронкулова заявила на пресс-конференции в 24.kg, что сегодня грубо попирается принцип равноправия перед законом, и досрочные выборы президента могут превратиться в очередную грязную и нечестную кампанию.

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По ее словам, Садыр Жапаров грубо нарушает закон. Он уже применяет админресурс, используя свои полномочия, объездил всю страну с агитационными призывами. «Он имеет огромное влияние на принятие решений и участвует в политических процессах. Его вчерашнее интервью тому подтверждение. Справедливость и честность выборов поставлена под сомнение», — заявила Клара Сооронкулова.

Она также потребовала, чтобы огласили список 268 помилованных.

Ее поддержал Садык Шер-Нияз. Он добавил, что в своем вчерашнем интервью Садыр Жапаров очень неуважительно высказался о своих оппонентах, и это можно расценивать как возможные репрессии.

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В свою очередь другой участник пресс-конференции Каныбек Иманалиев заявил, что если Садыр Жапаров станет президентом, то страна получит самого безграмотного управленца за всю историю. «Он даже Физкультурный институт не окончил», — отметил Каныбек Иманалиев.

Он считает: если Садыр Жапаров станет президентом, Кыргызстан превратится во второй Афганистан.