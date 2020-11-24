Выборы президента. 200 тысяч кыргызстанцев не смогут проголосовать

На досрочных выборах президента 10 января 2021 года число избирателей существенно не изменится по сравнению с последними выборами в парламент, которые прошли 4 октября. Об этом 24.kg сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

По его словам, тогда в окончательный список вошли 3 миллиона 523 тысячи 554 кыргызстанца. Из них заявление по форме № 2 подали 496 тысяч 239 граждан.

«Но форма № 2 исключена. Поэтому, по предварительным данным, 200 тысяч кыргызстанцев проголосовать просто не смогут», — отметил Кайрат Осмоналиев.

Он добавил, что, упразднив форму № 2, кыргызстанцев лишили их конституционного права голосовать по месту фактического проживания.

Отмечается, что только те граждане, кто живет за границей или в день голосования будет находиться за пределами республики, смогут проголосовать по форме № 2. Прием заявлений продлится до 29 декабря включительно.

Напомним, что в Кыргызстане избиратели смогут голосовать только по месту прописки.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021-го.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.