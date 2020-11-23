Конституционное совещание. Действующий Основной закон не выполнил свою миссию

Действующий Основной закон не выполнил свою историческую миссию. Об этом на пленарном заседании сообщил независимый эксперт Медер Алиев.

По его словам, в принятии новой редакции Конституции нет ничего плохого.

«Мы проходим естественный процесс. Те страны, которыми мы сейчас восхищаемся, в свое время проходили этот же путь. Конституция — это общественный договор. Если он не устраивает народ, то нет ничего зазорного в том, чтобы его менять. Давайте посмотрим на факты. Две прошедшие парламентские кампании способствовали тому, чтобы во власть пришли не одаренные, не способные люди, а самые богатые. Причем те, которые нажили свое имущество незаконным путем. А отсутствие коллективной ответственности? Это все произошло благодаря действующей Конституции. К сожалению, она не выполнила своей исторической миссии», — сказал Медер Алиев.

Он подчеркнул, что на территории Центральной Азии Кыргызстан стоит впереди в вопросах демократизации общества, свободы слова, выборности и изменяемости органов государственной власти.

Медер Алиев также отметил, что разработчики прежней Конституции приравняли ее к священным книгам, как Коран и Библия, запретив вносить изменения.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.