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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Конституционное совещание. Действующий Основной закон не выполнил свою миссию

Действующий Основной закон не выполнил свою историческую миссию. Об этом на пленарном заседании сообщил независимый эксперт Медер Алиев.

По его словам, в принятии новой редакции Конституции нет ничего плохого.

«Мы проходим естественный процесс. Те страны, которыми мы сейчас восхищаемся, в свое время проходили этот же путь. Конституция — это общественный договор. Если он не устраивает народ, то нет ничего зазорного в том, чтобы его менять. Давайте посмотрим на факты. Две прошедшие парламентские кампании способствовали тому, чтобы во власть пришли не одаренные, не способные люди, а самые богатые. Причем те, которые нажили свое имущество незаконным путем. А отсутствие коллективной ответственности? Это все произошло благодаря действующей Конституции. К сожалению, она не выполнила своей исторической миссии», — сказал Медер Алиев.

Он подчеркнул, что на территории Центральной Азии Кыргызстан стоит впереди в вопросах демократизации общества, свободы слова, выборности и изменяемости органов государственной власти.

Медер Алиев также отметил, что разработчики прежней Конституции приравняли ее к священным книгам, как Коран и Библия, запретив вносить изменения.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174072/
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