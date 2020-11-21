Тариф за соединение между операторами связи в 2021 году снизят до 1 сома

Вице-премьер-министр Кыргызстана Равшанбек Сабиров провел совещание с представителями операторов связи по вопросу развития отрасли телекоммуникаций. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Вице-премьер отметил, что сегодня рост спроса на телекоммуникационные услуги отражается на увеличении потребления радиочастотного ресурса и приводит к его дефициту.

«На сегодня сложилась практика, когда компании, владеющие лицензиями на использование радиочастотного спектра, практикуют их передачу третьим юридическим лицам на договорной основе. При этом сами не развивают сети, а лишь «держат» ограниченный ресурс. Поэтому хотелось бы призвать всех операторов связи к эффективному использованию радиочастотного ресурса в соответствии с установленными нормами», — сказал Равшанбек Сабиров.

Кабмин определил последовательность снижения тарифной ставки за соединение между различными операторами связи (интерконнект). Так, тариф, который составлял 3,5 сома, в 2021 году снизят до 1 сома.