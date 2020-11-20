Открытие кинотеатров снова на повестке дня. Решение примет мэрия Бишкека

В правительстве началось расширенное заседание республиканского оперативного штаба. Об этом 24.kg сообщили в кабмине.

По его данным, в заседании участвуют и. о. премьер-министра Артем Новиков, вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева и ряд чиновников.

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Отмечается, что на заседании углубленно обсуждают открытие кинотеатров, школ, культурных заведений и спортивных учреждений.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что полномочия открывать кинотеатры столицы с соблюдением всех санитарных норм правительство передало мэрии Бишкека.

Решения по обсуждаемым вопросам могут огласить сегодня до 21.00.

Напомним, что из-за распространения COVID-19 в республике кинотеатры были одними из первых объектов, которые добровольно закрылись на карантин. Уже восемь с половиной месяцев они не работают, а последние два живут с надеждой, что власти все же разрешат им возобновить деятельность.