18:14
USD 84.78
EUR 100.26
RUB 1.11
Власть
Сюжет: COVID-19

Открытие кинотеатров снова на повестке дня. Решение примет мэрия Бишкека

В правительстве началось расширенное заседание республиканского оперативного штаба. Об этом 24.kg сообщили в кабмине.

По его данным, в заседании участвуют и. о. премьер-министра Артем Новиков, вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева и ряд чиновников.

Читайте по теме
Передумали. Кинотеатры в стране пока решили все-таки не открывать

Отмечается, что на заседании углубленно обсуждают открытие кинотеатров, школ, культурных заведений и спортивных учреждений.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что полномочия открывать кинотеатры столицы с соблюдением всех санитарных норм правительство передало мэрии Бишкека.

Решения по обсуждаемым вопросам могут огласить сегодня до 21.00.

Напомним, что из-за распространения COVID-19 в республике кинотеатры были одними из первых объектов, которые добровольно закрылись на карантин. Уже восемь с половиной месяцев они не работают, а последние два живут с надеждой, что власти все же разрешат им возобновить деятельность.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173894/
просмотров: 474
Версия для печати
Материалы по теме
Строительство инфекционной больницы в городе Ош до сих пор не завершено
ЮНИСЕФ предупреждает об угрозе потери целого поколения из-за пандемии COVID-19
В мире COVID-19 заразились свыше 56,8 миллиона, умерли более 1,3 миллиона
Работодатели в России задолжали мигрантам из Кыргызстана 100 миллионов рублей
В Кыргызстане еще 11 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли шесть человек
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 427 человек
В КР выявили 386 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 68 702
В Кыргызстан из Узбекистана привезли 80 контейнеров для строительства больниц
COVID-19. В Минздраве рассказали, как правильно дезинфицировать смартфон
Популярные новости
Стала известна дата проведения референдума по&nbsp;изменению Конституции Кыргызстана Стала известна дата проведения референдума по изменению Конституции Кыргызстана
Даст бог, все будет. Садыр Жапаров признался, что впервые за&nbsp;1,5 месяца выспался Даст бог, все будет. Садыр Жапаров признался, что впервые за 1,5 месяца выспался
Алмамбет Шыкмаматов: Авторы уродливой Конституции подставили Садыра Жапарова Алмамбет Шыкмаматов: Авторы уродливой Конституции подставили Садыра Жапарова
Почему Садыр Жапаров живет в&nbsp;государственной резиденции&nbsp;&mdash; ответ пресс-службы Почему Садыр Жапаров живет в государственной резиденции — ответ пресс-службы
Бизнес
Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255&nbsp;в O!TV на&nbsp;канале UFC&nbsp;ТВ Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255 в O!TV на канале UFC ТВ
Пополняй баланс MegaCom из&nbsp;России и&nbsp;получай кешбэк 10&nbsp;процентов Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10 процентов
Дело &laquo;Акнета&raquo;. Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в&nbsp;психиатрической клинике Дело «Акнета». Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в психиатрической клинике
ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера&nbsp;О! со&nbsp;СКИДКОЙ до&nbsp;90&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; только один день ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера О! со СКИДКОЙ до 90 процентов — только один день
20 ноября, пятница
18:04
Фильм «Жоо кулук» будет представлять Кыргызстан на «Оскаре» Фильм «Жоо кулук» будет представлять Кыргызстан на «Оск...
17:43
Активиста Тимура Шайхутдинова вызвали на допрос в ГКНБ
17:41
Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255 в O!TV на канале UFC ТВ
17:13
Адвокат считает, что Асанэмир Абыкулов невиновен в убийстве Улана Салянова
16:57
В Бишкеке появился музей истории Кыргызской государственной медицинской академии