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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Новая редакция Конституции. Бектур Зулпиев не пришел на обсуждение документа

В Бишкеке проходит экстренное заседание членов Комитета гражданского контроля на тему: «Граждане против узурпации».

Эксперт Сания Токтогазиева отметила, что у шестого созыва нет ни морального, ни политического, ни конституционного права инициировать референдум и проводить конституционную реформу. Срок полномочий Жогорку Кенеша истек.

Более того, грубо нарушена сама процедура. «Не был создан механизм конституционного совещания. В самом проекте содержится ряд серьезных коллизий и противоречий. Усилен крен в сторону авторитаризма. Нарушается баланс сил, сдержек и противовесов», — отметила Сания Токтогазиева.

Она напомнила о заключении Венецианской комиссии, в котором говорится об ограничении полномочий шестого созыва и невозможности вносить изменения в Основной закон. Сания Токтогазиева отметила, что если эти рекомендации будут проигнорированы, то Кыргызстан превратится в страну-изгоя, поправ все международные и демократические стандарты и договоренности.

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Экс-президент переходного периода Роза Отунбаева в свою очередь призвала Садыра Жапарова и его команду опираться на поддержку умных и талантливых людей. И не заниматься правовым беспределом.

«Господин Жапаров, дайте нам картинку будущего. Каким вы видите Кыргызстан на закате своего президентства? Почему мы не обсуждаем сегодня проблемы коронавируса, проблемы миграции? Мы не пропустим такую Конституцию», — заявила Роза Отунбаева.

Глава организации Динара Ошурахунова проинформировала участников о том, что приглашали и заместителя руководителя аппарата президента Бектура Зулпиева, который является автором новой редакции Конституции, одного из соавторов Бекбосуна Борубашева и бывшего и. о. президента Садыра Жапарова. Но никто из них не пришел.

Отметим, что 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173796/
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