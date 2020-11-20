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Власть

Кыргызстан и Узбекистан хотят создать СЭЗ на приграничной территории

Состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности премьер-министра Кыргызстана Артема Новикова с заместителем премьер-министра Узбекистана Сардором Умурзаковым. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что Артем Новиков поблагодарил за оказанную правительством Узбекистана гуманитарную помощь в рамках мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В ходе беседы обсуждены вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества, наращивания объемов взаимной торговли и расширению ее номенклатуры путем создания совместных проектов в области производственной кооперации, строительства торгово-логистических центров, свободной экономической (промышленной) зоны в приграничных областях двух государств.

«Достигнута договоренность о проведении в декабре 2020 года третьего заседания Совета глав приграничных областей с участием руководителей регионов двух стран. В рамках Совета планируется подписание плана практических мер (Дорожной карты) по расширению и углублению сотрудничества Кыргызстана и Узбекистана в торгово-экономической сфере для увеличения товарооборота между странами», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173786/
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