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Власть

Руководитель аппарата мэрии города Ош поручил ускорить процесс цифровизации

Руководитель аппарата мэрии Оша Жалил Осмонов поручил ускорить процесс цифровизации муниципальных учреждений и служб. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета южной столицы.

По ее данным, специалисты управления внешних связей и аналитики провели презентацию проекта плана цифровизации города «Ош шаарынын санариптештирүү планы — 2021».

Руководитель аппарата мэрии города Жалил Осмонов поручил ускорить реализацию плана мероприятий по цифровизации муниципальных учреждений, предприятий и служб, разработанного аналитическим отделом, а также определить источники финансирования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173723/
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