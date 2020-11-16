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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Кандидаты обязаны раз в неделю отчитываться по спецсчету

Кандидаты в президенты обязаны еженедельно предоставлять сведения о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, если требование поступило от Центризбиркома, то в течение 24 часов претендент на высший государственный пост должен отчитаться.

Уточняется, что, согласно закону, кандидат на высший государственный пост в стране не может из собственных средств потратить более 15 миллионов сомов. Размер избирательного фонда претендента не может быть больше 200 миллионов сомов.

Пожертвования не могут составлять больше 50 миллионов сомов. Все финансовые операции кандидаты обязаны прекратить 9 января в 18.00.

ЦИК ровно в полночь 14 ноября завершила прием уведомлений от желающих участвовать в досрочных президентских выборах.

Изначально избирательную комиссию о баллотировании известили 65 человек. Позже двое — Бакыт Бакетаев и Жыпаркул Тургуналиев — отозвали свои заявления.

Таким образом, осталось 63 человека, намеревающихся бороться за главный политический пост.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173224/
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