Выборы президента. В бюллетене будет графа «против всех»

В избирательном бюллетене будет графа «против всех». Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что текст бюллетеня, в частности с использованием шрифта Брайля, будет утвержден до 21 декабря включительно. Не позднее семи календарных дней до дня голосования — до 2 января включительно — они будут изготовлены.

Число кандидатов, кто будет включен в бюллетень, не ограничено.

ЦИК Кыргызстана ровно в полночь 14 ноября завершила прием уведомлений от желающих участвовать в досрочных президентских выборах.

Изначально избирательную комиссию о баллотировании известили 65 человек. Позже двое — Бакыт Бакетаев и Жыпаркул Тургуналиев отозвали свои заявления.

Таким образом, осталось пока 63 человека, намеревающихся бороться за главный политический пост.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.