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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК начала проверку документов выдвиженцев

ЦИК Кыргызстана ровно в полночь 14 ноября завершила прием уведомлений от желающих участвовать в досрочных президентских выборах.

Изначально избирательную комиссию о баллотировании известили 65 человек. Позже двое — Бакыт Бакетаев и Жыпаркул Тургуналиев отозвали свои заявления.

Таким образом, осталось пока 63 человека, намеревающихся бороться за главный политический пост.

ЦИК уточняет, что в течение четырех календарных дней с момента подачи гражданином заявления о самовыдвижении либо представления решения политической партии будет произведена их проверка на соответствие требованиям Конституции — до 18 ноября включительно.

Если какие-то из представленных кандидатом материалов не точны или не в полном объеме, то в течение 24 часов после получения ЦИК его уведомляет об этом.

На внесение необходимых изменений и последующую повторную сдачу претенденту дается 48 часов после получения уведомления.

Уточняется, что после предварительной проверки кандидату нужно до 6 декабря включительно подать весь пакет документов. А до 3 декабря — внести залог в 1 миллион сомов и подписные листы с 30 тысячами подписей. ЦИК дается восемь календарных дней, то есть до 11 декабря включительно, на проверку их достоверности.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173107/
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