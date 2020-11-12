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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Скандальное лобби на $1 миллион. Садыру Жапарову предложение все-таки поступало

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров прокомментировал договор о лоббировании интересов Кыргызстана канадской компанией.

По его словам, за один месяц к нему пришло более 100 инвесторов, среди которых есть как мелкие, так и крупные и средние бизнесмены.

«Я всегда говорю: наши двери для инвесторов открыты. Мне принесли предложение, это были только слова. Если у двух государств есть своя заинтересованность, без проблем, инвесторы могут приносить свои предложения. Ранее этот человек обращался в Агентство по привлечению инвестиций с просьбой через МИД сделать так, чтобы инвесторы пришли к нам беспрепятственно. Парень, который начал работать недавно, поставил свою подпись и отправил в МИД. Это мелкая проблема. Никаких соглашений с компанией не было составлено. Некоторые раздули из этого черный пиар», — сказал Садыр Жапаров.

Ранее издание ForeignLobby.com сообщило, что всего через две недели после прихода к власти исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров уже подписал договор о лоббировании интересов республики на сумму $1 миллион с целью получения международной помощи в связи с экономическим кризисом, который способствовал свержению его предшественника.  

Аппарат главы государства подписал контракт с бывшим офицером израильской военной разведки Ари Бен-Менаше 30 октября.

Договор предусматривает лоббирование интересов фирмой Бен-Менаше Dickens & Madson Canada, расположенной в Монреале, в правительстве Соединенных Штатов и ​​на Ближнем Востоке с целью оказания помощи центральноазиатской республике.

«Настоящим документом вы нанимаете нас... для лоббирования своих интересов в исполнительной и / или законодательной ветви власти правительств США, Израиля, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и любых других взаимно согласованных стран, международных организаций и НПО от вашего имени», — отмечается в контракте.

Согласно документам, Dickens & Madson уже получила половину согласованной суммы.

Однако пресс-секретарь Садыра Жапарова Галина Байтерек поспешила опровергнуть этот факт. Опровергал это, заявляя, что Садыр Жапаров не при чем, и представитель ОсОО «Агропромышленная корпорация «Ренессанс» Абдыманап Карчыгаев.

Сегодня сам Садыр Жапаров подтвердил, что такой вопрос рассматривался.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172768/
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