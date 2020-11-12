Глава МИД заявил, что октябрьские события не несут угроз для инвесторов и бизнесменов. Об этом Руслан Казакбаев сообщил на встрече с заместителем председателя Союза торгово-промышленных палат и товарных бирж Турции Фаиком Явузом.

Руслан Казакбаев заверил турецкого чиновника в готовности кыргызской стороны к продолжению защиты прав турецких инвесторов и обеспечению безопасности граждан Турции, пребывающих на территории Кыргызстана.

Он также сообщил, что полномочным представителям правительства в регионах поручено взять под особый контроль вопрос обеспечения безопасности каждого горнорудного предприятия.

Кыргызстанский чиновник также попросил Турцию решить вопрос трудовых мигрантов.

В программы всех партий включен пункт сокращения министерств и в целом бюрократического аппарата. В результате неизбежна ситуация, при которой значительное число государственных служащих останется без работы. Руслан Казакбаев

В этой связи глава МИД обратился к турецкой стороне с просьбой рассмотреть возможность обучения этой категории людей предпринимательству, включая возможность получения ими в последующем кредитов под небольшие проценты и предоставления им социальной реабилитации.

Кроме того, стороны договорились реализовать по мере стабилизации эпидемиологической ситуации запланированные к проведению в 2020 году и отсроченные в связи с пандемией Иссык-Кульский бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран и совместное заседание Кыргызско-Турецкой деловой палаты, созданной между ТПП КР и Союзом палат и бирж Турции.