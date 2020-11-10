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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. В ЦИК поступило еще одно уведомление об участии в гонке

ЦИК продолжает прием заявлений от граждан, намеревающихся участвовать в досрочных выборах президента.

Как стало известно 24.kg, уведомление направил экс-директор филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев. Накануне о том, что выставит свою кандидатура, объявил депутат Садык Шер-Нияз. Однако документы в Центризбирком он пока не представил. 

Ранее свои уведомления в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев и активист Нурлан Мотуев.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172447/
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