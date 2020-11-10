Конфликт в Нагорном Карабахе. В Ереване начались массовые беспорядки

В Ереване из-за ситуации в Нагорном Карабахе начались массовые беспорядки. Митингующие ворвались в здание парламента и заняли трибуну. Протестующие требуют продолжения боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Как отмечают в российских СМИ, заявление состоит из нескольких пунктов.

Полное прекращение огня объявляется с полуночи по московскому времени 10 ноября. Азербайджанские и армянские военные останавливаются на занимаемых ими позициях.

Стороны обязались произвести обмен военнопленными.

Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года Лачинский район, оставляя за собой Лачинский коридор шириной 5 километров, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией. При этом города Шуша, об освобождении которого ранее заявили в Баку, данный пункт не касается.

До 20 ноября Ереван должен передать Баку Агдамский и часть удерживаемого им Газахского района Азербайджана.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент из 1 тысячи 960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Миротворцев развернут параллельно с выводом армянских военных. Срок их пребывания ограничат пятью годами с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон соглашения не решит из него выйти.

Для того чтобы следить за выполнением договоренностей, будет развернут миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

В ближайшие три года должен быть определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджан при этом гарантирует безопасность транспортного сообщения по Лачинскому коридору.

Внутренне перемещенные лица и беженцы должны вернуться в Нагорный Карабах и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

Все экономические и транспортные связи в регионе должны разблокировать, при этом Армения обязалась обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономией. Контролировать сообщение будут российские пограничники. Кроме того, планируется обеспечить строительство новых транспортных коммуникаций, который свяжут основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономией.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым решением для себя, но отметил, что иного выхода не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что эти договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

Между тем в столице Армении начались массовые беспорядки.

Напомним, 29 сентября власти Армении и Азербайджана объявили о вводе военного положения на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В регионе начались столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками.