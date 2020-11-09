Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров посетил Верхненарынский каскад ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Садыр Жапаров ознакомился с состоянием вахтового поселка и имущества ЗАО «Верхненарынские ГЭС», охраняет которые ОАО «Электрические станции».

Верхненарынский каскад ГЭС — это стратегически важный объект для Кыргызстана, строительство которого обеспечит энергетическую безопасность страны. Садыр Жапаров

Он поручил своевременно докладывать о ходе судебных разбирательств, отметив, что данный вопрос находится у него под личным контролем.

Закрытое акционерное общество «Верхненарынские ГЭС» (ЗАО «ВНГЭС») зарегистрировали в октябре 2012 года в соответствии с соглашением между правительствами Кыргызстана и России. Однако в связи с денонсацией соглашения кыргызской стороной и прекращением его действия, с 9 августа 2016-го по настоящее время проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы приостановили.