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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. В гонке намерен участвовать Нурлан Мотуев

ЦИК продолжает прием уведомлений от кандидатов о намерении баллотироваться в президенты.

Как сообщили 24.kg, заявление оставил сегодня активист Нурлан Мотуев. Он отбывает наказание в колонии-поселении № 32 в селе Новопавловка, но находится на свободе по договору, согласно которому он будет работать и приходить отмечаться. В ночь беспорядков с 5 на 6 октября он был возвращен в ИК. Но потом отпущен.

Ранее документы подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков и лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172264/
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