Денег не было. Бишкекасфальтсервис о некачественном ремонте дороги

На капитальный ремонт дороги на улице Купянской в Ленинском районе из бюджета денег не выделялось. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба МП «Бишкекасфальтсервис».

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«По поступившей жалобе жителей указанной улицы мы провели косметический ремонт дороги. То есть закрыли только большие ямы. Там очень много маленьких ям, на ремонт которых потребуется немало средств. А в бюджете денег не было», — рассказали в предприятии.

Отмечается, что, несмотря на это, Бишкекасфальтсервис обратился в акимиат с предложением сделать капитальный ремонт на указанном участке. «Список пока не утвержден. Если горкенеш его утвердит, то в следующем году проведем ремонт», — заключили в муниципальном предприятии.