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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Художница Татьяна Зеленская раскритиковала мэрию за некачественный ремонт дороги

Художница Татьяна Зеленская раскритиковала мэрию Бишкека за некачественный ремонт дороги. Об этом она сообщила 24.kg.

По ее словам, работники мэрии провели ремонт на улице Купянской в Ленинском районе.

«Отремонтировали, как всегда... Дорожное покрытие в таком состоянии, что проще снять его полностью и новое уложить. Ремонтники так не посчитали. Сделали ямочный ремонт. Точнее сделали местами, где настроение было», — говорит она.

Татьяна Зеленская отметила, что в начале улицы они старались, ямы ремонтировали плотно друг к другу. «Потом реже, потом совсем местами, как будто для отчета начальство только в начале улицы посмотрит», — отметила художница.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172125/
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