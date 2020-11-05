Во время пандемии Кыргызстан потерял 84 медика. 28 семей получили компенсацию

Во время пандемии Кыргызстан потерял 84 медика. Об этом на заседании парламента в государственной резиденции «Ала-Арча» сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, 41 семья умерших медиков подала заявления на компенсацию.

«На сегодняшний день мы выплатили 28 миллионов сомов 28 семьям медицинских работников. Остальные заявки рассматриваются», — сказал Мадамин Каратаев.

Он отметил, что 135 миллионов сомов, собранные кыргызстанцами для поддержки правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией, направлены на выплаты медикам. «Осталось 6 миллионов сомов», — добавил чиновник.