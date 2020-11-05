Садыр Жапаров: Мы не должны препятствовать компаниям, работающим легально

«Мы не должны препятствовать деятельности компаний, которые действуют легально и приносят доход государству», — заявил накануне и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров на встрече с жителями Ала-Букинского района.

Отвечая на вопросы в сфере недропользования, Садыр Жапаров отметил ее особую важность для экономики страны.

«По оценкам компании «Эти Бакыр Терексай», при ее выходе на полную мощность в бюджет поступит $63 миллиона. Это очень большая сумма. Они взяли на себя обязательство выделить Чаткальскому району $3 миллиона 570 тысяч. Кроме того, «Кыргызалтын» получит $20 миллионов дивидендов. А это государственное предприятие», — отметил и. о. президента премьер-министр.

Садыр Жапаров также во время своего визита в Джалал-Абадскую область ознакомился с деятельностью ООО KAZ Minerals Bozymchak в Ала-Букинском районе.

Кроме того, на встрече с местными жителями и. о. президента ответил на вопросы по приграничным территориям, противодействию коррупции и дальнейшему развитию страны.

По словам Садыра Жапарова, Узбекистан заинтересован в мирном разрешении пограничного вопроса. Он добавил, что разработан проект, в соответствии с которым Государственная пограничная служба войдет в состав Государственного комитета национальной безопасности.

«На встрече также поднимался вопрос о дорогах местного и государственного значения. Садыр Жапаров поручил профильным государственным органам и органам местного самоуправления внести конкретные предложения по их решению», — говорится в сообщении.