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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Претендент на пост спикера парламента Талант Мамытов призвал коллег к единству

Кандидат на пост спикера парламента Талант Мамытов призвал коллег к единству. Об этом он сказал сегодня на заседании, которое проходит в государственной резиденции «Ала-Арча».

Он отметил, что совсем не рад своему выдвижению, так как чувствует огромную ответственность.

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«Для кого-то важна должность, а для других это груз ответственности. Я верю, что мы вместе примем нужные решения. За пять лет мы все набрали достаточное количество опыта. Благодарен всем фракциям. Вы все решили поддержать мою кандидатуру», — заявил Талант Мамытов.

Напомним, Канат Исаев подал в отставку с поста спикера. Он будет баллотироваться на пост президента.

3 октября 2012 года толпа митингующих, возглавляемая Камчыбеком Ташиевым и Талантом Мамытовым, перелезла через забор «Белого дома» и попыталась проникнуть на территорию охраняемого объекта. Силами милиции, которая применила спецсредства, толпу разогнали.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/171880/
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