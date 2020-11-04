Претендент на пост спикера парламента Талант Мамытов призвал коллег к единству

Кандидат на пост спикера парламента Талант Мамытов призвал коллег к единству. Об этом он сказал сегодня на заседании, которое проходит в государственной резиденции «Ала-Арча».
Он отметил, что совсем не рад своему выдвижению, так как чувствует огромную ответственность.
«Для кого-то важна должность, а для других это груз ответственности. Я верю, что мы вместе примем нужные решения. За пять лет мы все набрали достаточное количество опыта. Благодарен всем фракциям. Вы все решили поддержать мою кандидатуру», — заявил Талант Мамытов.
Напомним, Канат Исаев подал в отставку с поста спикера. Он будет баллотироваться на пост президента.
3 октября 2012 года толпа митингующих, возглавляемая Камчыбеком Ташиевым и Талантом Мамытовым, перелезла через забор «Белого дома» и попыталась проникнуть на территорию охраняемого объекта. Силами милиции, которая применила спецсредства, толпу разогнали.