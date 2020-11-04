Претендент на пост спикера парламента Талант Мамытов призвал коллег к единству

Кандидат на пост спикера парламента Талант Мамытов призвал коллег к единству. Об этом он сказал сегодня на заседании, которое проходит в государственной резиденции «Ала-Арча».

Он отметил, что совсем не рад своему выдвижению, так как чувствует огромную ответственность.

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«Для кого-то важна должность, а для других это груз ответственности. Я верю, что мы вместе примем нужные решения. За пять лет мы все набрали достаточное количество опыта. Благодарен всем фракциям. Вы все решили поддержать мою кандидатуру», — заявил Талант Мамытов.