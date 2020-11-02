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Власть

Орозбек Опумбаев и Кашкар Джунушалиев сбежали. Их разыскивают

Бывший глава МВД Кашкар Джунушалиев и сбежавший со своего рабочего места экс-председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев разыскиваются. Об этом на встрече с жителями Баткенской области сообщил исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Сельчане задали ему вопрос, кто ответит за смерть 19-летнего Умутбека Алтынбек уулу во время разгона митинга 5 октября.

Садыр Жапаров пообещал, что он не будет забыт и навсегда останется в памяти кыргызстанцев.

«Виновные будут привлечены к ответственности. Бывшие руководители ГКНБ и МВД разыскиваются. Виновные в столкновениях милиции с народом будут наказаны, и те, кто дал приказ», — сказал он.

Умутбеку Алтынбек уулу было 19 лет. Во время милицейского разгона митингующих ему в ногу попала граната, это стало причиной его смерти.

5 октября в Бишкеке на площадь Ала-Тоо вышли представители 11 партий, которые проиграли на парламентских выборах 4 октября. Митинг пытались разогнать сотрудники милиции. Они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Ночью после столкновений с милицией протестующие взяли штурмом «Белый дом». Из СИЗО и колоний выпустили несколько бывших высокопоставленных чиновников — бывших президента Алмазбека Атамбаева, премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева и других. Власть в стране сменилась.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171689/
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