Выборы президента. Для теле-и радиоканалов появились новые требования

ЦИК утвердила сегодня на заседании перечень требований к СМИ и интернет-изданиям для аккредитации на освещение досрочных выборов президента и подготовки к ним, а также на размещение рекламных материалов от кандидатов.

СМИ и интернет-издания должны представить в Центризбирком сведения о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации не позднее 15 календарных дней со дня официального опубликования решения о назначении избирательной кампании до 7 ноября включительно.

Теле- и радиоканалы должны направить в ЦИК копии разрешительных документов на вещание, выданных Министерством культуры, информации и туризма.

Уточняется, что это не регистрационный номер в базе Минюста, а именно разрешение на трансляцию.

ЦИК обязана опубликовать на официальном сайте сведения о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации до 11 ноября включительно.

Пока в Центризбирком подали уведомления о желании участвовать в выборах лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов. Все они самовыдвиженцы.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.