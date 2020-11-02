Выборы президента. Появился пятый претендент на пост главы государства

ЦИК продолжает прием заявок от намеревающихся побороться за высший государственный пост в Кыргызстане.
Свою кандидатуру выдвинул Бектур Асанов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас претендент временно не работает. До этого был депутатом Жогорку Кенеша, губернатором в Джалал-Абадской области, послом Кыргызстана в Пакистане.
Напомним, что Бектур Асанов с другими политиками при правлении Алмазбека Атамбаева был осужден за попытку насильственного захвата власти. Ранее бывший нардеп, выйдя на свободу, заявил, что будет поддерживать президента Сооронбая Жээнбекова.
Ранее документы в Центризбирком подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев и активист Назарбек Нышанов.
Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.