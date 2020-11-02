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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Появился пятый претендент на пост главы государства

ЦИК продолжает прием заявок от намеревающихся побороться за высший государственный пост в Кыргызстане.

Свою кандидатуру выдвинул Бектур Асанов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Сейчас претендент временно не работает. До этого был депутатом Жогорку Кенеша, губернатором в Джалал-Абадской области, послом Кыргызстана в Пакистане.

Напомним, что Бектур Асанов с другими политиками при правлении Алмазбека Атамбаева был осужден за попытку насильственного захвата власти. Ранее бывший нардеп, выйдя на свободу, заявил, что будет поддерживать президента Сооронбая Жээнбекова.

Ранее документы в Центризбирком подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев и активист Назарбек Нышанов.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171623/
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