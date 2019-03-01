Освобожденные политзаключенные заявляют о поддержке Сооронбая Жээнбекова

Осужденные за попытку насильственного захвата власти бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов и экс-депутат Жогорку Кенеша от партии СДПК Кубанычбек Кадыров намерены участвовать в большой политике Кыргызстана. Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в 24.kg.

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По их словам, они поддерживают президента страны Сооронбая Жээнбекова и считают, что борьба с коррупцией сейчас ведется правильно и по всем направлениям.

Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров также утверждают, что если не получится до 2020 года погасить судимость и участвовать в парламентских выборах, то они поддержат одну из политических партий. Какую именно, участники пресс-конференции не уточнили.

Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров были осуждены за попытку насильственного захвата власти. Оба досрочно освобождены.