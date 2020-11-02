В Жогорку Кенеше объяснили, с чем связана задержка зарплаты сотрудникам

В пресс-службе Жогорку Кенеша пояснили, почему сотрудники аппарата и управления делами остались без зарплаты за два месяца — сентябрь и октябрь.



По ее данным, причина в похищении компьютеров и документов из здания «Белого дома» во время беспорядков в ночь с 5 на 6 октября.

Сейчас бухгалтерия восстанавливает ведомости. Уточняется, жалованье полностью будет выплачено 6 ноября.

Ранее, напомним, о том, что сотрудники аппарата и управления делами парламента остались без денег, сообщил в своем Telegram-канале депутат Дастан Бекешев.