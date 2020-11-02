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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

В Жогорку Кенеше объяснили, с чем связана задержка зарплаты сотрудникам

В пресс-службе Жогорку Кенеша пояснили, почему сотрудники аппарата и управления делами остались без зарплаты за два месяца — сентябрь и октябрь.

По ее данным, причина в похищении компьютеров и документов из здания «Белого дома» во время беспорядков в ночь с 5 на 6 октября.

Сейчас бухгалтерия восстанавливает ведомости. Уточняется, жалованье полностью будет выплачено 6 ноября.

Ранее, напомним, о том, что сотрудники аппарата и управления делами парламента остались без денег, сообщил в своем Telegram-канале депутат Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171598/
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