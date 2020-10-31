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Власть

Артем Новиков виртуально поучаствовал в заседании ЕЭК

Первый вице-премьер Артем Новиков принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в режиме видео-конференц-связи.

Открывая заседание, члены Совета ЕЭК поздравили Артема Новикова с назначением на должность.

На заседании Совета ЕЭК обсудили более 30 вопросов, включая устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, урегулирование ситуации, связанной с внесением в черный список и запрет на въезд кыргызских перевозчиков, допустивших административные правонарушения, регулирование единого рынка государственных закупок ЕАЭС.

По итогам встречи стороны договорились ускорить проведение заседаний Совета для согласования всех вопросов перед заседанием Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Ссылка: https://24.kg/vlast/171525/
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