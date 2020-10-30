Выборы президента. В ЦИК поступило первое заявление от кандидата

В ЦИК поступило первое заявление от кандидата в президенты об участии в досрочных выборах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что заявление направил лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, который идет как самовыдвиженец.

ЦИК напоминает: до 14 ноября включительно желающие баллотироваться на президентский пост должны сдать заявления. До 6 декабря включительно — кандидаты должны подать все необходимые документы и внести залог в размере 1 миллиона сомов.

Отметим, что принятым Жогорку Кенешем законом 22 октября предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 Конституционного закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов определят после конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021-го.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года.