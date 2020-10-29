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Власть

Садыр Жапаров поручил сократить бюрократию и бороться с коррупцией

Премьер-министр Садыр Жапаров поручил кабмину сократить бюрократию. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

Глава кабмина отметил, что чиновники тратят на бюрократию слишком много времени. «Надо сократить лишнюю документацию. На запросы людей надо отвечать в кратчайший срок», — сказал он.

Садыр Жапаров призвал чиновников усилить борьбу с коррупцией и предупредил, что это не пустые слова. «Например, с моего заявления о борьбе против коррупции прошло 15 дней, но Нацэнергохолдинг не дал нам никаких предложений. Вам придется за все ответить», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171260/
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