Садыр Жапаров опять говорит о конституционной реформе

Сегодня члены правительства и премьер-министр Садыр Жапаров принесли присягу на внеочередном заседании парламента в госрезиденции «Ала-Арча».

Садыр Жапаров поблагодарил нардепов за то, что они собираются на внеочередные заседания, решая важные для развития страны и стабилизации вопросы. «У меня есть еще одна просьба: правительство внесло законопроекты, и от вас будет большая помощь, если вы их сегодня рассмотрите. Хотелось бы подчеркнуть, что нас ждет конституционная реформа, и не в интересах одного человека, а в интересах всего народа», — заметил он.

Ранее ЦИК назначила досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года. Это решение не оспаривается. Однако другое решение избирательной комиссии — о проведении повторных парламентских выборов — вызвало споры. Суд отменил его.

Напомним, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021-го.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала сказал, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021-го.