Профильный комитет парламента одобрил законопроект об отмене выборов

Комитет парламента по конституционному законодательству и государственному устройству одобрил проект закона о приостановлении действия некоторых норм Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Об этом 24.kg сообщил депутат Алтынбек Сулайманов.

Заседание комитета прошло в закрытом от журналистов режиме.

Документ вынесен на рассмотрение парламента.

Депутаты ждут кворума для начала обсуждения и голосования. Для принятия решений по конституционным законопроектам необходимо не менее 80 голосов нардепов.

Отметим, что, согласно этому законопроекту, отменяются досрочные президентские выборы, а также парламентские, назначенные на 20 декабря 2020 года, до проведения конституционной реформы.