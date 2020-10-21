В парламенте пугают новыми народными волнениями и призывают к самороспуску

Политики не вынесли урока из последних событий в стране. Об этом на внеочередном заседании парламента сегодня заявил депутат Алтынбек Сулайманов.

Он предложил внести в повестку законопроект о внесении изменений в избирательное законодательство.

«У нас сейчас нет возможности работать, как раньше. Сервер, сайт, архив парламента — не работают. ЦИК объявил дату парламентских выборов. Мы не можем сказать, что ЦИК нарушил закон. Он делает свою работу. Это мы, депутаты, приняли закон о 7 процентах и по форме № 2. Народ не хочет видеть ни одного из нас. Давайте исправим эту ошибку. Дадим возможность пройти в Жогорку Кенеш новым силам и партиям. Почему вы жадничаете? Сколько еще будет продолжаться монополия? Если так, то я не знаю, что сделает молодежь. Вы хотите новую революцию?» — обратился к коллегам Алтынбек Сулайманов.

«Что это вдруг вы решили, что 120 депутатов слишком много. До этого же вы все сидели тут. Раз так давайте объявим самороспуск», — предложил он.