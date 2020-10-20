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Власть

Сыймык Жапыкеев призвал Финпол расследовать резонансные дела, а не на копейки

Сыймык Жапыкеев провел первое совещание с подчиненными в качестве главы Финпола. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, в приоритете работы Финансовой полиции должны быть крупные резонансные дела в отношении высокопоставленных лиц и недобросовестных предпринимателей, нанесших государственному бюджету ущерб в масштабных размерах, а не мелкие дела с копеечными ущербом.

Сыймык Жапыкеев также отметил, что в случае, если до него дойдет информация о неправомерных действиях со стороны сотрудников Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, то в отношении них будут приняты самые жесткие меры. Какие, чиновник не уточнил.

Напомним, что один из лидеров партии «Чон казат» Сыймык Жапыкеев объявил себя народным генпрокурором. Однако в должности этой он продержался недолго и вскоре был назначен уже официально главой ГСБЭП.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169973/
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