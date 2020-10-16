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Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Камчыбек Ташиев: Я дам поручение найти и задержать Райымбека Матраимова

Уголовных дел в отношении экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова в ГКНБ нет. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

По его словам, одно из первых его поручений — задержание Райымбека Матраимова.

«За последние пять-шесть лет его имя фигурирует в коррупционных делах. Это вызвало резонанс в обществе. Мы будем это дело расследовать. Я дам поручение найти Райымбека Матраимова и задержать его. Если он в стране, его задержат. В случае если он действительно нарушил закон, то понесет наказание. Никто из коррупционеров не будет править государством», — сказал Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169660/
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