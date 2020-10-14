16:29
USD 79.66
EUR 93.91
RUB 1.03
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Джаныбек Бакчиев не голосовал на заседании парламента: давление неприемлемо

В Жогорку Кенеше сегодня утвердили Садыра Жапарова на посту премьер-министра страны. В аппарате отметили, что депутаты проголосовали единогласно. Однако выяснилось, что это не так. Нардеп Джаныбек Бакчиев не голосовал и покинул зал в государственной резиденции «Ала-Арча». Он рассказал 24.kg о причинах, подтолкнувших его отказаться от голосования и дальнейшего участия во внеочередном заседании парламента.

«Я не против кандидатуры Садыра Жапарова, но я считаю неприемлемым, когда государственно важные решения принимаются в условиях давления, когда заседание Жогорку Кенеша и голосование происходят на фоне митингующих на площади людей. Именно поэтому я покинул зал заседания», — сказал Джаныбек Бакчиев.

Он также отметил, что заседания парламента двух последних дней первые с начала кризиса в Кыргызстане, на которые его официально пригласили.

«Прежние собрания депутатов, которые я бы назвал кружками по интересам того или иного кандидата, я не посещал. Меня на них не приглашали. Со мной связывались только один раз, 6 октября. Я поставил свою подпись с согласием на собрание внеочередной сессии Жогорку Кенеша», — прокомментировал собеседник.

Джаныбек Бакчиев также выразил надежду на то, что вновь избранное правительство наконец-то займется стабилизацией ситуации в республике и в кратчайшие сроки вернет государство в правовое русло.

Напомним, что сегодня депутаты повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Парламент единогласно утвердил состав и программу правительства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169274/
просмотров: 485
Версия для печати
Материалы по теме
Вопрос отставки президента Садыр Жапаров обещает решить сегодня
Это оперативный номер. В кабмине ответили про «Гелендваген» Садыра Жапарова
Митинг в Бишкеке. Сторонники Садыра Жапарова опять недовольны журналистами
Постановление парламента об утверждении Садыра Жапарова направлено президенту
Кандидаты в депутаты требуют пересмотреть назначение Аиды Исмаиловой
Руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша решил уйти в отставку
Вторая волна COVID-19. В Иссык-Кульской областной больнице продолжается ремонт
МВД: Уголовное дело в отношении Эмильбека Кимсанова прекращено
На заседании ЖК подрались депутаты Алтынбек Сулайманов и Канатбек Керезбеков
Единогласно. Депутаты утвердили Садыра Жапарова на должность премьер-министра
Популярные новости
Еще один депутат заявляет о&nbsp;нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером Еще один депутат заявляет о нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером
Заявления Садыра Жапарова&nbsp;&mdash; это правовая анархия Заявления Садыра Жапарова — это правовая анархия
Садыр Жапаров провел первое совещание и&nbsp;раздал поручения. Выполнять некому Садыр Жапаров провел первое совещание и раздал поручения. Выполнять некому
Если Сооронбай Жээнбеков сложит полномочия, его место может занять Садыр Жапаров Если Сооронбай Жээнбеков сложит полномочия, его место может занять Садыр Жапаров
Бизнес
Переводите на&nbsp;карты VISA других банков в&nbsp;мобильном банкинге &laquo;Бакай Банка&raquo; Переводите на карты VISA других банков в мобильном банкинге «Бакай Банка»
Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею &laquo;Поймай удачу&raquo; Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею «Поймай удачу»
Интернет, ТВ&nbsp;и&nbsp;облачное хранилище в&nbsp;твоем смартфоне: новые тарифы от&nbsp;MegaCom Интернет, ТВ и облачное хранилище в твоем смартфоне: новые тарифы от MegaCom
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
14 октября, среда
16:26
В Бишкеке начался митинг в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова В Бишкеке начался митинг в поддержку президента Сооронб...
16:23
Джаныбек Бакчиев не голосовал на заседании парламента: давление неприемлемо
16:18
Вопрос отставки президента Садыр Жапаров обещает решить сегодня
16:07
Это оперативный номер. В кабмине ответили про «Гелендваген» Садыра Жапарова
16:01
Президент подписал указ о назначении премьер-министра Садыра Жапарова