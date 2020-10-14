Джаныбек Бакчиев не голосовал на заседании парламента: давление неприемлемо

В Жогорку Кенеше сегодня утвердили Садыра Жапарова на посту премьер-министра страны. В аппарате отметили, что депутаты проголосовали единогласно. Однако выяснилось, что это не так. Нардеп Джаныбек Бакчиев не голосовал и покинул зал в государственной резиденции «Ала-Арча». Он рассказал 24.kg о причинах, подтолкнувших его отказаться от голосования и дальнейшего участия во внеочередном заседании парламента.

«Я не против кандидатуры Садыра Жапарова, но я считаю неприемлемым, когда государственно важные решения принимаются в условиях давления, когда заседание Жогорку Кенеша и голосование происходят на фоне митингующих на площади людей. Именно поэтому я покинул зал заседания», — сказал Джаныбек Бакчиев.

Он также отметил, что заседания парламента двух последних дней первые с начала кризиса в Кыргызстане, на которые его официально пригласили.

«Прежние собрания депутатов, которые я бы назвал кружками по интересам того или иного кандидата, я не посещал. Меня на них не приглашали. Со мной связывались только один раз, 6 октября. Я поставил свою подпись с согласием на собрание внеочередной сессии Жогорку Кенеша», — прокомментировал собеседник.

Джаныбек Бакчиев также выразил надежду на то, что вновь избранное правительство наконец-то займется стабилизацией ситуации в республике и в кратчайшие сроки вернет государство в правовое русло.

Напомним, что сегодня депутаты повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Парламент единогласно утвердил состав и программу правительства.