В парламенте призывают легитимизировать правительство Садыра Жапарова

Депутат Торобай Зулпукаров выступил в поддержку Садыра Жапарова. Об этом он заявил сегодня на внеочередном заседании парламента в государственной резиденции «Ала-Арча».

По его словам, парламенту не стоит менять избранного главу правительства Садыра Жапарова.

«Не надо менять премьер-министра. Мы должны помочь ему и обеспечить легитимность. Мы должны вместе с президентом обсудить этот вопрос и сделать шаг вперед», — сказал Торобай Зулпукаров.

Сегодня стало известно, что Сооронбай Жээнбеков вернет постановления парламента в Жогорку Кенеш.

Постановление об утверждении Садыра Жапарова ранее поступило в аппарат главы государства.