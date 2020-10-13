Встреча Сооронбая Жээнбекова с Дмитрием Козаком. О чем не сказано в пресс-релизе

Сегодня пресс-служба главы Кыргызстана сообщила о встрече Сооронбая Жээнбекова с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.

«С первых дней возникшего кризиса в общественно-политической ситуации в стране президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провел неоднократные телефонные переговоры с лидером России Владимиром Путиным. КР и РФ — союзники и стратегические партнеры, а также являются членами ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС. Российская сторона выражала беспокойство и предлагала свою помощь по урегулированию ситуации с момента возникновения», — говорится в пресс-релизе.

В этой встрече также принял участие Садыр Жапаров.