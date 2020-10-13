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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Встреча Сооронбая Жээнбекова с Дмитрием Козаком. О чем не сказано в пресс-релизе

Сегодня пресс-служба главы Кыргызстана сообщила о встрече Сооронбая Жээнбекова с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.

«С первых дней возникшего кризиса в общественно-политической ситуации в стране президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провел неоднократные телефонные переговоры с лидером России Владимиром Путиным. КР и РФ — союзники и стратегические партнеры, а также являются членами ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС. Российская сторона выражала беспокойство и предлагала свою помощь по урегулированию ситуации с момента возникновения», — говорится в пресс-релизе.

В этой встрече также принял участие Садыр Жапаров.

Стоит заметить, что посольство России в Кыргызстане также распространило пресс-релиз.

«В ходе состоявшейся встречи с президентом Сооронбаем Жээнбековым была подчеркнута ключевая роль главы государства в формировании условий для обеспечения дальнейшего устойчивого развития страны», — отмечено в сообщении.

Постановление об утверждении Садыра Жапарова поступило в аппарат президента. Стоит отметить, что, даже если глава государства не подпишет соответствующий указ, Садыр Жапаров становится легитимным премьер-министром согласно Конституции.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.

Сегодня стало известно, что Сооронбай Жээнбеков вернул постановления парламента в Жогорку Кенеш.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169123/
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