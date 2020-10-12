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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Юристы настаивают: внеочередное заседание Жогорку Кенеша признать несостоявшимся

Юристы правовой клиники «Адилет» прокомментировали сообщение о том, что вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров, председательствовавший на собрании в государственной резиденции «Ала-Арча», подписал постановление об утверждении Садыра Жапарова премьер-министром страны. 

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Вместе с тем стало известно, что на заседании присутствовали только 54 депутата.

Эксперты-правоведы заявили, это заседание должно быть признано несостоявшимся.

Они отмечают, что не был соблюден регламент и не состоялся кворум, необходимый для законности принятия решений Жогорку Кенешем. Возможность же голосования депутатами по доверенности, это два абсолютно разных вопроса, не имеющих никакой связи между собой.

«Вместе с тем сегодня пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила о том, что на обозначенном внеочередном заседании зарегистрировались 54 депутата, включая вице-спикера Аиду Касымалиеву, которая, по ее словам, ушла с заседания, но ее засчитали как присутствующую. Таким образом, исходя из положений Конституции и регламента, внеочередное заседание парламента, организованное 10 октября в государственной резиденции «Ала-Арча», считается несостоявшимся в связи с отсутствием кворума», — подчеркнули юристы.

Следовательно, принятые Жогорку Кенешем решения не могут считаться законными, в том числе и постановление об утверждении состава правительства.

юристы правовой клиники «Адилет»

Напомним, 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента. При этом Аида Касымалиева возложила на себя полномочия спикера, исполняющим обязанности премьер-министра назвала Алмазбека Баатырбекова.

Уже известно, что Мирлан Бакиров, который председательствовал на собрании в государственной резиденции «Ала-Арча», подписал постановление Жогорку Кенеша об утверждении Садыра Жапарова премьер-министром страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168953/
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