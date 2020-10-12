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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Это ничего не значит. Вице-спикер Аида Касымалиева сделала очередное заявление

Вице-спикер Аида Касымалиева сделала очередное заявление. Она прокомментировала информацию о подписании постановления об утверждении Садыра Жапарова в должности премьер-министра.

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На своей странице в Facebook она написала, что даже «если это правда, что вице-спикера Мирлана Бакирова вынудили подписать постановление, то ничего не изменилось».

По словам Аиды Касымалиевой, незаконное решение остается таковым. «Изменилось только одно. Есть основания для уголовных дел. И я уверена, что это произойдет. Все, кто упивался властью в нашей стране, мы знаем, это длилось недолго. Спросите у всех предыдущих лидеров. Не упивайтесь властью», — предупредила она.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента. При этом Аида Касымалиева возложила на себя полномочия спикера, исполняющим обязанности премьер-министра назвала Алмазбека Баатырбекова.

Уже известно, что Мирлан Бакиров, который председательствовал на собрании в государственной резиденции «Ала-Арча», подписал постановление Жогорку Кенеша об утверждении Садыра Жапарова премьер-министром страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168945/
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