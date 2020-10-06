17:36
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Заседание Жогорку Кенеша под вопросом: депутаты разделились на две группы

Депутаты парламента разделились на две группы. Одна собирается в Доме кино, другая — в отеле «Достук». Там же, по некоторым данным, находится и спикер Дастанбек Джумабеков. 

Нардепы собирают подписи, чтобы созвать экстренное заседание для обсуждения ситуации в стране. Но кворум не набирается. 

Отметим, на сегодня Жогорку Кенеш единственный легитимный орган и только его члены могут вернуть Кыргызстан в правовое поле, объявив импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову. 

Однако, как пояснил 24.kg нардеп Дастан Бекешев, это довольно сложная процедура  нужно создать комиссию, сформулировать обвинения, направить их генпрокурору.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167900/
просмотров: 5366
Версия для печати
Материалы по теме
Жогорку Кенеш завтра предпримет попытку избрать и. о. премьера и нового спикера
Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент
Выборы-2020. Генпрокуратура подсчитала, сколько депутатов и чиновников в списках
Выборы-2020. Из парламентской фракции «Кыргызстан» вышел еще один депутат
Следует ли ограничить депутатов по числу избраний в Жогорку Кенеш? Опрос
Выборы-2020. Кандидат посетил открытие стратегического объекта — это нарушение
Депутаты Жогорку Кенеша получат зарплату за сентябрь
Выборы-2020. Правозащитники призывают депутатов отказаться от заработной платы
Сына депутата Жогорку Кенеша подозревают в семи фактах мошенничества
Парламент освободил Назарали Арипова от обязанностей члена ЦИК
Популярные новости
Выборы-2020. В&nbsp;&laquo;Бутун Кыргызстане&raquo; прокомментировали итоги голосования Выборы-2020. В «Бутун Кыргызстане» прокомментировали итоги голосования
Сооронбай Жээнбеков отреагировал на&nbsp;события ночи в&nbsp;Бишкеке. Комментарий Сооронбай Жээнбеков отреагировал на события ночи в Бишкеке. Комментарий
В&nbsp;Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас В Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас
Карантина не&nbsp;будет. Сооронбай Жээнбеков призвал граждан к&nbsp;ответственности Карантина не будет. Сооронбай Жээнбеков призвал граждан к ответственности
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
6 октября, вторник
17:34
Жогорку Кенеш завтра предпримет попытку избрать и. о. премьера и нового спикера Жогорку Кенеш завтра предпримет попытку избрать и. о. п...
17:23
В Бишкеке собирают подписи, чтобы прежняя политэлита не могла прийти во власть
17:17
События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
17:08
Депутаты рассмотрят кандидатуру Садыра Жапарова на пост и. о. премьер-министра
17:07
Гражданского мужа Ширин Айтматовой тоже выпустили из Бишкекского СИЗО-1