Заседание Жогорку Кенеша под вопросом: депутаты разделились на две группы

Депутаты парламента разделились на две группы. Одна собирается в Доме кино, другая — в отеле «Достук». Там же, по некоторым данным, находится и спикер Дастанбек Джумабеков.

Нардепы собирают подписи, чтобы созвать экстренное заседание для обсуждения ситуации в стране. Но кворум не набирается.

Отметим, на сегодня Жогорку Кенеш единственный легитимный орган и только его члены могут вернуть Кыргызстан в правовое поле, объявив импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Однако, как пояснил 24.kg нардеп Дастан Бекешев, это довольно сложная процедура — нужно создать комиссию, сформулировать обвинения, направить их генпрокурору.