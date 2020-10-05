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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Для партий, не прошедших в парламент, итоги должны стать уроком

Политолог Шерадил Бактыгул прокомментировал 24.kg предварительные итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша.

По его словам, результаты показывают, как партии работают с избирателями на местах, а не в соцсетях. «Итоги этих выборов должны стать уроком для тех партий, которые не прошли в парламент. Ошибка заключалась в том, что ни одна из политорганизаций не предложила общественную идею, вокруг которой объединились бы люди, которая сплотила бы их. Просто разбросались по партиям, по спискам, и избиратель не смог определиться — программы схожи. Что касается «Республики», то ей нужно было выступать в альянсе с авторитетными южными политиками, тогда шансы попасть в Жогорку Кенеш увеличиваются», — сказал эксперт.

В поддержку политических организаций-новичков: они показали очень неплохие результаты. Если бы «Реформа», «Чон казат», «Ата Мекен» и «Бир Бол» объединились, то они бы взяли 12 процентов голосов. Это минимум.

Шерадил Бактыгул

Он отметил, что запрос на публичный интерес остается, и пока он не будет удовлетворен, оппозиция будет проигрывать.

По предварительным данным, в Жогорку Кенеш проходят четыре партии. Большая часть участников выборов проиграла. Многие политобъединения заявили, что не согласны с итогами голосования. Сегодня в Бишкеке проходит митинг проигравших.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167579/
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