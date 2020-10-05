Выборы-2020. Треть бюллетеней посчитали вручную: пятерка лидеров меняется

В Кыргызстане продолжается ручной пересчет избирательных бюллетеней. Именно после него будут подведены официальные итоги выборов.

По предварительным данным с автоматических считывающих устройств, в парламент проходят четыре партии, преодолевшие барьер в 7 процентов: «Биримдик» (24,53 процента голосов), «Мекеним Кыргызстан» (23,9 процента), «Кыргызстан» (8,74 процента), «Бутун Кыргызстан» (7,09 процента).

По сведениям информационной системы ЦИК, на 12.30 вручную пересчитали 622 тысячи 516 бюллетеней (31 процент).

Пока лидирует «Мекеним Кыргызстан» — 24 процента (149 тысяч 671 бюллетень), на втором месте «Биримдик» — 20 процентов (125 тысяч 393), на третьем «Кыргызстан» — 9 процентов (58 тысяч 173). По 7 процентов у «Республики» (46 тысяч 539) и «Мекенчила» (45 тысяч 945).

У партии «Бутун Кыргызстан» по итогам ручного пересчета пока 6 процентов (39 тысяч 237), у «Ата Мекена» — 5 процентов (29 тысяч 621), у «Ыйман Нуру» — 4 процента (26 тысяч 50).

По 3 процента у «Замандаша» (19 тысяч 90), «Бир Бола» (19 тысяч 352) и «Чон казата» (20 тысяч 337).

У «Социал-демократов» — 2 процента (14 тысяч 506). Такой же результат и у кандидата «Против всех» (11 тысяч 758).

По 1 проценту набрали «Реформа» (8 тысяч 647) и «Мекен Ынтымагы» (5 тысяч 754).

Меньше 1 процента у Партии ветеранов войны в Афганистане (990) и «Ордо» (1 тысяча 543).