Выборы-2020. Кыргызстан может вернуться к мажоритарной системе

Итоги выборов вполне логичны. Об этом 24.kg сказал политолог Игорь Шестаков.

«Еще в 2010 году создана система, которую я назвал «Закрытое акционерное общество «Жогорку Кенеш». Ее суть в том, что основное количество мест забирают партии, которые располагают наибольшими финансовыми ресурсами», — сказал он.

Игорь Шестаков отметил, что отличие этих выборов — как таковой президентской политорганизации не было. «Была партия «Биримдик», которая поддерживала курс главы государства. Но президент вне политики», — подчеркнул он.

По мнению политолога, для политической устойчивости парламента, общественно-политической стабильности было бы лучше, если бы Жогорку Кенеш состоял как минимум из пяти партий.

«Хотя я изначально прогнозировал, что пройдет четыре, но было ощущение, сравнивая с прошлыми выборами, где принимали участие 14 политобъединений, что все-таки в нем будет шесть. В этом созыве мы увидим, с одной стороны, бесконечные политические торги, но минимальное количество партий, снижает поле для политических маневров», — заметил он.

Игорь Шестаков добавил, что объединение партий, проигравших выборы, вряд ли было возможным. «Произошло то же самое, что и в 2010 году, когда партии «7 апреля» не объединились одним фронтом. Каждая считала именно себя действующей силой. Личные амбиции мешали и мешают объединению. Еще нет такой политической зрелости, чтобы идти на компромиссы, единым фронтом», — пояснил он.

Но политолог заявил, что в целом для парламентаризма наступает момент истины. «Я не удивлюсь, если на следующих выборах мы пойдем голосовать либо по мажоритарно-партийной системе, либо полностью по мажоритарной (одномандатной). На это есть запрос в обществе. И в соцсетях уже много постов и требований, что пора отказываться от партийной системы. И мне кажется, что за пять лет общественный запрос обретет юридический статус», — подытожил он.

Напомним, что накануне в Кыргызстане прошли выборы в Жогорку Кенеш. По последним данным, барьер в 7 процентов для прохождения в парламент удалось преодолеть только четырем политическим партиям.

Больше всего голосов избирателей, по предварительным сведениям, набрали:

«Биримдик» — 24,53 процента;

«Мекеним Кыргызстан» — 23,9 процента;

«Кыргызстан» — 8,74 процента;

«Бутун Кыргызстан» — 7,09 процента.

Немного не добрали до установленного барьера «Мекенчил» (6,85 процента) и «Республика» (5,81 процента).

Проигравшие политорганизации сегодня планируют провести акцию протеста.