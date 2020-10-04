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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. На 22.44 семипроцентный барьер преодолели четыре партии

По последним данным, барьер в 7 процентов для прохождения в парламент удалось преодолеть только четырем политическим партиям.

Больше всего голосов избирателей набрали:

  • «Биримдик» — 24,53 процента;
  • «Мекеним Кыргызстан» — 23,9 процента;
  • «Кыргызстан» — 8,74 процента;
  • «Бутун Кыргызстан» — 7,09 процента.

Немного не добрали до установленного барьера «Мекенчил» (6,85 процента) и «Республика» (5,81 процента).

«Данные автоматических считывающих устройств получены с 2 тысяч 416 участков. Из оставшихся 59 участков 45 находятся за рубежом. Есть шесть участков, где из-за технических проблем применялась стационарная прозрачная урна. По ним итоги будут представлены вместе с ручным подсчетом», — сообщила на брифинге председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167501/
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