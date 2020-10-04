Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» не удовлетворена итогами, но признает их

Лидер политической партии «Кыргызстан» Канат Исаев прокомментировал 24.kg предварительные итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша.

По его словам, партия «Кыргызстан» не удовлетворена итогами выборов, но признает их.

Он отметил, что во время избирательного процесса было много нарушений, но народ проголосовал так, как проголосовал. «Под каким воздействием, это другое дело, но народ сделал выбор и с ним надо считаться. Нарушения, которые были, на волеизъявлении значительно не сказались. Что касается голосования по форме № 2, так тут не вина избирателей или кого бы то ни было. Это пробел в законодательстве, и его нужно устранять», — считает Канат Исаев.

В стране завершились выборы кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. По предварительным итогам голосования семипроцентный барьер преодолели 4 политические партий из 16, участвовавших в выборах.

Пока итоги голосования выглядят так: