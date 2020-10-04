Выборы-2020. В «Бутун Кыргызстане» прокомментировали итоги голосования

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Бутун Кыргызстан» под № 3 Исхак Масалиев прокомментировал 24.kg предварительные итоги выборов в парламент.

По его словам, это была самая грязная кампания за всю историю независимого Кыргызстана. «Я участвовал во всех выборах и такой грязи не видел. Избирателя лишили права голоса, запугали, купили. Это творилось на всех участках. Эти выборы оставили очень нехороший осадок», — сказал Исхак Масалиев.

В стране завершились выборы кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. По предварительным итогам голосования семипроцентный барьер преодолели 5 политических партий из 16, участвовавших в выборах.

Пока итоги голосования выглядят так: