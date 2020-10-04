Выборы-2020. Лидер партии «Республика» сомневается в легитимности голосования

Лидер партии «Республика» Мирлан Жеенчороев сомневается в легитимности выборов. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, выборы прошли с беспрецедентными нарушениями. «Мы сейчас собираем документы по всем фактам — массовому подвозу, подкупу голосов, фальсификациям. Предварительно могу сказать, что мы подвергаем сомнению легитимность этой кампании», — подчеркнул Мирлан Жеенчороев.

В Кыргызстане завершились выборы кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. По предварительным итогам голосования семипроцентный барьер преодолели 5 политических партий из 16, участвовавших в выборах.

Пока итоги голосования выглядят так: