Выборы-2020. Лидер партии «Республика» сомневается в легитимности голосования

Лидер партии «Республика» Мирлан Жеенчороев сомневается в легитимности выборов. Об этом он заявил 24.kg.
По его словам, выборы прошли с беспрецедентными нарушениями. «Мы сейчас собираем документы по всем фактам — массовому подвозу, подкупу голосов, фальсификациям. Предварительно могу сказать, что мы подвергаем сомнению легитимность этой кампании», — подчеркнул Мирлан Жеенчороев.
В Кыргызстане завершились выборы кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. По предварительным итогам голосования семипроцентный барьер преодолели 5 политических партий из 16, участвовавших в выборах.
Пока итоги голосования выглядят так:
- «Биримдик» — 24 процента;
- «Мекеним Кыргызстан» — 24 процента;
- «Кыргызстан» — 9 процентов;
- «Бутун Кыргызстан» — 7 процентов;
- «Мекенчил» — 7 процентов.