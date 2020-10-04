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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Лидер партии «Республика» сомневается в легитимности голосования

Лидер партии «Республика» Мирлан Жеенчороев сомневается в легитимности выборов. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, выборы прошли с беспрецедентными нарушениями. «Мы сейчас собираем документы по всем фактам — массовому подвозу, подкупу голосов, фальсификациям. Предварительно могу сказать, что мы подвергаем сомнению легитимность этой кампании», — подчеркнул Мирлан Жеенчороев.

В Кыргызстане завершились выборы кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. По предварительным итогам голосования семипроцентный барьер преодолели 5 политических партий из 16, участвовавших в выборах.

Пока итоги голосования выглядят так:

  • «Биримдик» — 24 процента;
  • «Мекеним Кыргызстан» — 24 процента;
  • «Кыргызстан» — 9 процентов;
  • «Бутун Кыргызстан» — 7 процентов;
  • «Мекенчил» — 7 процентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167481/
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